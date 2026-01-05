Скидки
Билли Харрис — Стефанос Циципас, результат матча 5 января 2026, счет 1:2, United Cup 2026

Стефанос Циципас с трудом обыграл 127-ю ракетку мира в матче на United Cup — 2026
Комментарии

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл британца Билли Харриса (127-й номер рейтинга) в рамках встречи группового этапа на командном турнире United Cup — 2026. Матч завершился со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

United Cup. Группа E
05 января 2026, понедельник. 13:35 МСК
Билли Харрис
Великобритания
Билли Харрис
Б. Харрис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 6 4
4 		6 7 7
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. За это время Циципас выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Харриса четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В женском одиночном разряде встретятся гречанка Мария Саккари (51-й номер рейтинга) и британка Эмма Радукану (29-я ракетка мира).

