Стефанос Циципас с трудом обыграл 127-ю ракетку мира в матче на United Cup — 2026
Поделиться
34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл британца Билли Харриса (127-й номер рейтинга) в рамках встречи группового этапа на командном турнире United Cup — 2026. Матч завершился со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).
United Cup. Группа E
05 января 2026, понедельник. 13:35 МСК
Билли Харрис
Б. Харрис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|6 4
|
|6
|7 7
Стефанос Циципас
С. Циципас
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. За это время Циципас выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Харриса четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В женском одиночном разряде встретятся гречанка Мария Саккари (51-й номер рейтинга) и британка Эмма Радукану (29-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 5 января 2026
-
16:17
-
16:02
-
15:07
-
14:41
-
14:24
-
14:00
-
13:50
-
13:23
-
13:15
-
13:13
-
12:47
-
12:32
-
12:21
-
12:01
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:56
-
10:37
-
09:57
-
09:46
-
07:22
-
07:07
-
06:20
-
04:23
- 4 января 2026
-
23:48
-
23:34
-
22:23
-
22:01
-
21:37
-
21:31
-
20:53
-
17:32
-
17:16
-
17:14