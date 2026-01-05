Хачанов — о нейтральном статусе: разница между флагом и его отсутствием не всегда понятна

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём отношении к выступлению на турнирах в нейтральном статусе.

«Я бы сказал, что к этому просто привыкаешь. Не то чтобы это стало рутиной, но мы принимаем это как факт. Пока что с этим ничего не поделаешь. Возможно, со временем какие-то подвижки будут. Все и так понимают, откуда мы, это знают и зрители.

Думаю, что нейтральный статус больше касается Олимпиады и командных видов спорта. В индивидуальных дисциплинах разница между флагом и его отсутствием, честно говоря, не всегда понятна», — приводит слова Хачанова «РИА Новости Спорт».