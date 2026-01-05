Скидки
Главная Теннис Новости

Зверев — по ходу матча с Хуркачем: два года не играл и 230 км/ч подаёт. Еле ходит и подаёт

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев эмоционально выругался во время матча с поляком Хубертом Хуркачем (72-й номер рейтинга) в матче группового этапа на турнире United Cup — 2026.

United Cup. Группа F
05 января 2026, понедельник. 09:35 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

«Почему я не подаю? Нет, он ***** два года не играл, *****, и выходит 230 [км/ч] подаёт. Вечером, *****, когда холодно, *****. ******, *****. Еле ходит, ***** человек, *****, и подаёт», — сказал Зверев после проигранного первого сета.

Зверев уступил в поединке в двух партиях со счётом 3:6, 4:6. Хуркач провёл и выиграл первый матч с июня 2025 года, он не выступал на турнирах из-за проблем с коленом.

