Зверев — по ходу матча с Хуркачем: два года не играл и 230 км/ч подаёт. Еле ходит и подаёт

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев эмоционально выругался во время матча с поляком Хубертом Хуркачем (72-й номер рейтинга) в матче группового этапа на турнире United Cup — 2026.

«Почему я не подаю? Нет, он ***** два года не играл, *****, и выходит 230 [км/ч] подаёт. Вечером, *****, когда холодно, *****. ******, *****. Еле ходит, ***** человек, *****, и подаёт», — сказал Зверев после проигранного первого сета.

Зверев уступил в поединке в двух партиях со счётом 3:6, 4:6. Хуркач провёл и выиграл первый матч с июня 2025 года, он не выступал на турнирах из-за проблем с коленом.