Турнир WTA-500 в Брисбене, 2026: результаты матчей 5 января

Сегодня, 5 января, продолжился турнир категории WTA-500 в австралийском Брисбене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч одиночного разряда второго соревновательного дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене, 2026. Результаты матчей 5 января:

Чжан Шуай (Китай, Q) – Эшлин Крюгер (США) – 6:4, 5:7, 6:4;

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) – 6:4, 3:6, 6:3;

Оливия Гадеки (Австралия, Q) – Энн Ли (США) – 6:4, 6:4;

Анна Бондарь (Венгрия, Q) – Кристина Букша (Испания) – 6:4, 6:7 (4:7), 2:6;

Юлия Путинцева (Казахстан, LL) – Хейли Баптист (США) – 6:2, 6:4;

Александра Саснович (Беларусь, Q) – Анна Блинкова (Россия, LD) – 7:5, 6:1;

Тереза Валентова (Чехия) – Анна Калинская (Россия) – 4:6, 4:6;

Даяна Ястремская (Украина) – Талия Гибсон (Австралия, WC) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4);

Маркета Вондроушова (Чехия) – Магдалена Френх (Польша) – 5:7, 7:6 (7:3), 6:7 (0:7);

Татьяна Мария (Германия) – Эмерсон Джонс (Австралия, WC) – 3:6, 3:6.