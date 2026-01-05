Швёнтек — о победе над Лис: не самый простой соперник для первого матча в сезоне

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями после победы в матче группового этапа на турнире United Cup — 2026 над Евой Лис из Германии (39-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
«Было тяжело. Мне показалось, что она играла очень агрессивно, особенно в первом сете. Удары по линии были просто потрясающими. Не самый простой соперник для первого матча в сезоне. Я рада, что мы победили 2-0 в одиночных матчах — это очень много значит. Отдельные аплодисменты Хуберту [Хуркачу] после семимесячного перерыва: он вышел сегодня на корт и играл очень смело. День получился очень позитивным. Не самый лёгкий, но я рада, что смогла пройти через трудности и поработать над ними прямо по ходу встречи», – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.
Ранее Хуберт Хуркач нанёс поражение Александру Звереву, одолев его со счётом 6:3, 6:4. Это первая победа для польского теннисиста после возвращения к игре. Хуркач не принимал участие в соревнованиях с середины июня 2025 года.
