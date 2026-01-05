Радукану в трёх сетах проиграла Саккари в матче турнира United Cup

29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану проиграла гречанке Марии Саккари (51-й номер рейтинга) в матче группового этапа между сборными Великобритании и Греции в рамках проходящего в Австралии United Cup – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:1 в пользу греческой теннисистки.
Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. За время матча Саккари выполнила две подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смогла реализовать 5 из 16 брейк-пойнтов. Эмма Радукану не подала в игре ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов.
Эта победа стала второй для греческой команды в рамках встречи с Великобританией. Ранее Стефанос Циципас с трудом одолел Билли Харриса со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).
На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Великобритания и Греция играют в группе Е, куда также входит Япония.
