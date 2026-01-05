Скидки
«Она права». Фриц поддержал Гауфф после её слов об американских болельщиках

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поддержал двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф после её слов об американских болельщиках. Ранее теннисистка назвала их «худшими болельщиками в мире», но позже дополнительно объяснила свою критику.

«Люди всегда хотят воспринимать всё в худшем свете. Я сидел рядом с ней и знаю точно, что именно имела в виду Кори и что пыталась сказать, и она права. В этом заявлении совершенно нет никакого неуважения к американским фанатам. Если бы мы играли против Чехии или Польши здесь, на United Cup, там была бы огромная группа фанатов, сходящих с ума от поддержки своей команды. Мы любим американцев, которые приходят поддерживать нас. В некоторых других странах спортивная культура просто безумная, однако мы ценим каждого американца за границей, который приходит посмотреть игру», – написал Фриц в социальной сети Х.

