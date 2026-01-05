Скидки
Теннис

Новак Джокович не сыграет на турнире АТР-250 в Аделаиде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост, в котором сообщил, что не сможет принять участие на турнире АТР-250 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 12 по 17 января.

«Всем моим поклонникам в Аделаиде: к сожалению, я ещё не совсем физически готов к участию в турнире на следующей неделе. Для меня это лично очень разочаровывающе, так как у меня остались замечательные воспоминания о победе на этом турнире два года назад. Я был очень рад возможности вернуться, ведь это действительно ощущалось как игра дома.

Сейчас моё внимание сосредоточено на подготовке к Australian Open, и я с нетерпением жду приезда в Мельбурн, чтобы увидеть всех теннисных фанатов в Австралии», – написал Джокович в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

