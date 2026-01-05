Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы обсуждали все комментарии». Веснина — о претензии Кудерметовой по подкасту

«Мы обсуждали все комментарии». Веснина — о претензии Кудерметовой по подкасту
Комментарии

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась нюансами записи подкаста с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, в котором Кудерметова рассказала, что с ней хотел познакомиться через социальные сети датский теннисист Хольгер Руне. Ранее Кудерметова высказалась о том, что не думала, что запись беседы о Руне попадёт в итоговый вариант подкаста.

«Моё интервью с Вероникой было одним из первых, которые я записывала для своего подкаста в прошлом году. Я бы никогда не опубликовала что-то, с чем моя гостья была бы не согласна или что просила удалить, так же, как моя команда по производству не стала бы выпускать это в эфир.

Мы обсуждали все эти комментарии с ней сразу после интервью, и она не сказала нам, что что-то нельзя публиковать. Вероника не единственный игрок, который рассказывал подобные истории. Я думаю, мы все чему-то научились. Что касается Хольгера, думаю, это был для него хороший урок быть осторожнее», – приводит слова Весниной Tennis.com.

Материалы по теме
«Худшие в мире». Американская чемпионка ТБШ попала в скандал из-за слов о своих фанатах
«Худшие в мире». Американская чемпионка ТБШ попала в скандал из-за слов о своих фанатах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android