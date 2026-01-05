«Мы обсуждали все комментарии». Веснина — о претензии Кудерметовой по подкасту

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась нюансами записи подкаста с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, в котором Кудерметова рассказала, что с ней хотел познакомиться через социальные сети датский теннисист Хольгер Руне. Ранее Кудерметова высказалась о том, что не думала, что запись беседы о Руне попадёт в итоговый вариант подкаста.

«Моё интервью с Вероникой было одним из первых, которые я записывала для своего подкаста в прошлом году. Я бы никогда не опубликовала что-то, с чем моя гостья была бы не согласна или что просила удалить, так же, как моя команда по производству не стала бы выпускать это в эфир.

Мы обсуждали все эти комментарии с ней сразу после интервью, и она не сказала нам, что что-то нельзя публиковать. Вероника не единственный игрок, который рассказывал подобные истории. Я думаю, мы все чему-то научились. Что касается Хольгера, думаю, это был для него хороший урок быть осторожнее», – приводит слова Весниной Tennis.com.