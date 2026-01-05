Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня невысокий посев». Медведев рассказал, считает ли себя фаворитом на Australian Оpen

«У меня невысокий посев». Медведев рассказал, считает ли себя фаворитом на Australian Оpen
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, считает ли он себя фаворитом в борьбе за победу на Australian Open – 2026.

– Если учитывать, что вы трижды были в финале Australian Open и к концу прошлого года постепенно приходили в форму, это тот «Большой шлем», где вы чувствуете наибольшие шансы на победу?
– В каком-то смысле нет, у меня невысокий посев, так что могу попасть на очень сложного соперника уже в начале, но, когда ты в турнире, играешь на максимум независимо от того, с кем играешь. Иногда бывают сенсации, и можно, даже имея невысокий посев, получить хорошую сетку или просто обыграть сильного игрока и получить лучшую сетку. Так что никогда не знаешь.

Что касается моих шансов, в этот момент карьеры я уже не фаворит, чтобы выигрывать всё, но я буду стараться как можно быстрее снова стать этим человеком, – сказал Медведев на пресс-конференции после победы в первом круге турнира в Брисбене.

Материалы по теме
Медведев за час выиграл стартовый матч сезона! Даниил — во втором круге Брисбена
Медведев за час выиграл стартовый матч сезона! Даниил — во втором круге Брисбена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android