«У меня невысокий посев». Медведев рассказал, считает ли себя фаворитом на Australian Оpen

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, считает ли он себя фаворитом в борьбе за победу на Australian Open – 2026.

– Если учитывать, что вы трижды были в финале Australian Open и к концу прошлого года постепенно приходили в форму, это тот «Большой шлем», где вы чувствуете наибольшие шансы на победу?

– В каком-то смысле нет, у меня невысокий посев, так что могу попасть на очень сложного соперника уже в начале, но, когда ты в турнире, играешь на максимум независимо от того, с кем играешь. Иногда бывают сенсации, и можно, даже имея невысокий посев, получить хорошую сетку или просто обыграть сильного игрока и получить лучшую сетку. Так что никогда не знаешь.

Что касается моих шансов, в этот момент карьеры я уже не фаворит, чтобы выигрывать всё, но я буду стараться как можно быстрее снова стать этим человеком, – сказал Медведев на пресс-конференции после победы в первом круге турнира в Брисбене.