Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это не очень хорошо выглядит для РТРА». Медведев — об уходе Джоковича из организации

«Это не очень хорошо выглядит для РТРА». Медведев — об уходе Джоковича из организации
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о решении серба Новака Джоковича покинуть Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA).

«Честно говоря, для PTPA это не очень хорошо выглядит, ведь он был соучредителем. Я точно не знаю, какие факторы повлияли на его решение.

Я всегда поддерживал PTPA, потому что считаю, что ATP может улучшить некоторые вещи, они монополисты в спорте. Я сам никогда не был тем, кто принимает решения, но всегда считал, что хорошо, когда несколько сторон просто пытаются изучить теннис и понять, что можно улучшить. Так что я ни за, ни против этого решения. Главное — чтобы люди продолжали делать свою работу как можно лучше», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча первого круга турнира в Брисбене.

Материалы по теме
Джокович скандально вышел из своего профсоюза. Новака цинично использовали без его ведома?
Джокович скандально вышел из своего профсоюза. Новака цинично использовали без его ведома?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android