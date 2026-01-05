«Это не очень хорошо выглядит для РТРА». Медведев — об уходе Джоковича из организации

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о решении серба Новака Джоковича покинуть Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA).

«Честно говоря, для PTPA это не очень хорошо выглядит, ведь он был соучредителем. Я точно не знаю, какие факторы повлияли на его решение.

Я всегда поддерживал PTPA, потому что считаю, что ATP может улучшить некоторые вещи, они монополисты в спорте. Я сам никогда не был тем, кто принимает решения, но всегда считал, что хорошо, когда несколько сторон просто пытаются изучить теннис и понять, что можно улучшить. Так что я ни за, ни против этого решения. Главное — чтобы люди продолжали делать свою работу как можно лучше», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча первого круга турнира в Брисбене.