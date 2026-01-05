Медведев отреагировал на то, что его удары на эмоциях по сетке использовали в проморолике

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев забавно высказался о том, что его эксцентричное поведение, за которое ему часто приходится платить штрафы, используется для рекламы турниров.

— Если вернуться к прошлогоднему инциденту с ударом по сетке на Australian Open, за который вас оштрафовали: я был на презентации турнира пару месяцев назад, и они использовали этот момент в проморолике. Что вы об этом думаете?

— Чёрт, тогда им стоило бы уменьшить штраф. Реклама – это деньги. А мне за это не заплатили (улыбается). Я думал, что это была GoPro. Оказалось, нет – камера подороже. Мне не стоило этого делать. Но эмоции есть эмоции, и иногда за них приходится платить – штрафами и за камеру.

Я всегда был из тех, кто может сказать: да, это было неправильно. Но при этом прошлое уже не изменить. Это случилось, я за это заплатил. Меня это устраивает, я не пошёл в суд обжаловать штраф или что-то в этом роде (улыбается). Так что да, главное – больше так не делать, — сказал Медведев на пресс-конференции в Брисбене.