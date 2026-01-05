Танаси Коккинакис высказался о том, что ему пересадили сухожилие умершего человека

29-летний австралийский теннисист Танаси Коккинакис подробно рассказал об операции, после которой постепенно возвращается в тур. В данный момент австралиец занимает 450-ю строчку мирового рейтинга.

«То, через что мне пришлось пройти за последние 12 месяцев, – настоящее безумие. Я общался с десятками хирургов и врачей, разговаривал даже с доктором Рафаэля Надаля, и никто толком не понимал, в чём именно проблема. Ни один специалист не был уверен, какой путь лечения правильный. Я понял, что больше не могу продолжать по-старому: раньше я мог выиграть один матч, показать отличный теннис, а затем моя рука была абсолютно «убита». Это выглядело как насмешка – ты видишь, на что способен, и сразу же вынужден сниматься. Я сказал себе, что так больше не хочу, даже если это будет означать конец карьеры.

В итоге я решился на операцию, на которую долго никто не хотел идти. Фактически мне удалили часть большой грудной мышцы. Около пяти лет я играл с рубцовой тканью, но хирурги считали вмешательство слишком рискованным – в теннисе такого раньше не делали. Мне пересадили аллотрансплантат ахиллова сухожилия – по сути, сухожилие мёртвого донора – чтобы прикрепить мышцу к плечу.

Возвращаться после такой операции особенно сложно, потому что не с кем сравнивать свой опыт – никто через это не проходил. С крестообразными связками или ахиллом всё иначе: есть примеры, есть понимание процесса. Здесь же приходится нащупывать путь самому. Бывают дни, когда всё нормально, а бывают моменты, когда кажется, что я больше никогда не сыграю.

Поэтому сам факт выхода на корт, особенно вместе с Ником [Кирьосом], стал для меня чем-то особенным. Прошлый год был очень тяжёлым и неровным, и сейчас я стараюсь идти шаг за шагом, день за днём», — сказал Коккинакис на пресс-конференции турнира в Брисбене.