Теннис

Александр Бублик опубликовал красивое фото с женой возле праздничной ёлки

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал красивое фото на фоне новогодней ёлки вместе с супругой Татьяной.

Фото: из личного архива Александра Бублика

Бублик отметил Новый год с семьёй в родном для себя Санкт-Петербурге.

В сезоне-2025 Бублик завоевал четыре титула на уровне ATP. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в китайском Ханчжоу, австрийском Кицбюэле, а также в Гштааде (Швейцария). Также Александр стал триумфатором соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия).

Сезон-2026 Бублик начнёт на турнире категории ATP-250 в Гонконге, который пройдёт с 5 по 11 января. Далее Александр выступит на Australian Open.

