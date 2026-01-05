Скидки
Бублик: пришлось попрощаться с Санкт-Петербургом, время чуточку поработать, я же спортсмен

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сообщил, что вылетел из Санкт-Петербурга в Гонконг, где откроет сезон-2026 на турнире категории ATP-250, который пройдёт с 5 по 11 января.

«Пришлось попрощаться с Петербургом, летим в Гонконг, время чуточку поработать. Я же профессиональный спортсмен вроде как», — написал Бублик в своём телеграм-канале.

В сезоне-2025 Бублик завоевал четыре титула на уровне ATP. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в китайском Ханчжоу, австрийском Кицбюэле, а также в Гштааде (Швейцария). Также Бублик стал триумфатором соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия).

