Не игравший с июня Хуркач прокомментировал уверенную победу над Зверевым на United Cup

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:3 на групповом этапе командного турнира United Cup – 2025.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Это первая победа Хуркача в туре с июня 2025 года, летом Хуберт перенёс операцию на колене и восстанавливался.
«Прошло немало времени с тех пор, как я принимал участие в соревнованиях. Семь месяцев. Мы с командой пережили непростые времена. Это было очень тяжело. Они все меня поддерживали. Они были за меня. Мы прошли долгий период без соревнований и без понимания, когда сможем вернуться на корт. Я старался ценить каждый момент сегодня на корте и наслаждаться им», — сказал Хуркач в интервью на корте.
- 5 января 2026
-
23:33
-
22:35
-
22:17
-
22:09
-
21:20
-
21:08
-
20:58
-
20:40
-
20:37
-
20:19
-
19:21
-
18:48
-
17:49
-
17:36
-
16:44
-
16:17
-
16:02
-
15:07
-
14:41
-
14:24
-
14:00
-
13:50
-
13:23
-
13:15
-
13:13
-
12:47
-
12:32
-
12:21
-
12:01
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:56
-
10:37
-
09:57