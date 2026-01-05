Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Не игравший с июня Хуркач прокомментировал уверенную победу над Зверевым на United Cup

Не игравший с июня Хуркач прокомментировал уверенную победу над Зверевым на United Cup
Комментарии

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:3 на групповом этапе командного турнира United Cup – 2025.

United Cup. Группа F
05 января 2026, понедельник. 09:35 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Это первая победа Хуркача в туре с июня 2025 года, летом Хуберт перенёс операцию на колене и восстанавливался.

«Прошло немало времени с тех пор, как я принимал участие в соревнованиях. Семь месяцев. Мы с командой пережили непростые времена. Это было очень тяжело. Они все меня поддерживали. Они были за меня. Мы прошли долгий период без соревнований и без понимания, когда сможем вернуться на корт. Я старался ценить каждый момент сегодня на корте и наслаждаться им», — сказал Хуркач в интервью на корте.

Материалы по теме
Медведев за час выиграл стартовый матч сезона! Даниил — во втором круге Брисбена
Медведев за час выиграл стартовый матч сезона! Даниил — во втором круге Брисбена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android