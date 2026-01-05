Не игравший с июня Хуркач прокомментировал уверенную победу над Зверевым на United Cup

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:3 на групповом этапе командного турнира United Cup – 2025.

Это первая победа Хуркача в туре с июня 2025 года, летом Хуберт перенёс операцию на колене и восстанавливался.

«Прошло немало времени с тех пор, как я принимал участие в соревнованиях. Семь месяцев. Мы с командой пережили непростые времена. Это было очень тяжело. Они все меня поддерживали. Они были за меня. Мы прошли долгий период без соревнований и без понимания, когда сможем вернуться на корт. Я старался ценить каждый момент сегодня на корте и наслаждаться им», — сказал Хуркач в интервью на корте.