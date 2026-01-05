Ник Кирьос: я буквально держал теннис в своих руках в последние годы

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своих текущих целях в спорте.

«Честно говоря, чувствую себя неплохо. Не могу сказать, что ставлю перед собой какие-то цели. Думаю, после всех травм в последние годы и осознания того, как быстро можно всё потерять, хочется просто наслаждаться моментом. Живу сегодняшним днём. Не знаю, игрок ли я, которому ещё нужно что-то доказывать. Я не из тех, кто, будучи 80-м или 90-м в мировом рейтинге, ещё не пробился и отчаянно ищет своё место в спорте. Я буквально держал этот спорт в своих руках в последние годы. Почти каждое моё действие обсуждается», — приводит слова Кирьоса Lequipe.