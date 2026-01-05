Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос: я буквально держал теннис в своих руках в последние годы

Ник Кирьос: я буквально держал теннис в своих руках в последние годы
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своих текущих целях в спорте.

«Честно говоря, чувствую себя неплохо. Не могу сказать, что ставлю перед собой какие-то цели. Думаю, после всех травм в последние годы и осознания того, как быстро можно всё потерять, хочется просто наслаждаться моментом. Живу сегодняшним днём. Не знаю, игрок ли я, которому ещё нужно что-то доказывать. Я не из тех, кто, будучи 80-м или 90-м в мировом рейтинге, ещё не пробился и отчаянно ищет своё место в спорте. Я буквально держал этот спорт в своих руках в последние годы. Почти каждое моё действие обсуждается», — приводит слова Кирьоса Lequipe.

Материалы по теме
«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android