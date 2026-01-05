Скидки
«Три лучше, чем одна». Арина Соболенко записала танец с Анисимовой и Бадосой

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео совместного танца с третьей ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой и 25-м номером мирового рейтинга испанкой Паулой Бадосой.

«Три лучше, чем одна», — подписала ролик Соболенко.

Сезон-2026 Соболенко начнёт на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 4 по 11 января.

В 2025 году белоруска выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Соболенко была признана лучшей теннисисткой 2025 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она завоевала эту награду второй раз подряд.

