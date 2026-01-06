Турнир WTA-500 в Брисбене: расписание матчей на 6 января

Сегодня, 6 января, пройдёт третий игровой день турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене. Расписание на 6 января (время — московское):

4:00. Маккартни Кесслер (США) – Мэдисон Киз (США, 5);

5:30. Диана Шнайдер (Россия, 12) – Анастасия Потапова (Австрия);

5:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1, действующая чемпионка) – Кристина Букша (Испания);

7:00. Софья Кенин (США) – Екатерина Александрова (Россия, 7);

8:30. Каролина Мухова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия, WC);

8:30. Сорана Кырстя (Румыния) – Елена Остапенко (Латвия, 14);

10:00. Мари Боузкова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания, 15);

13:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Чжан Шуай (Китай, Q).