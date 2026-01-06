Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Брисбене: расписание матчей на 6 января

Турнир WTA-500 в Брисбене: расписание матчей на 6 января
Комментарии

Сегодня, 6 января, пройдёт третий игровой день турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене. Расписание на 6 января (время — московское):

4:00. Маккартни Кесслер (США) – Мэдисон Киз (США, 5);
5:30. Диана Шнайдер (Россия, 12) – Анастасия Потапова (Австрия);
5:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1, действующая чемпионка) – Кристина Букша (Испания);
7:00. Софья Кенин (США) – Екатерина Александрова (Россия, 7);
8:30. Каролина Мухова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия, WC);
8:30. Сорана Кырстя (Румыния) – Елена Остапенко (Латвия, 14);
10:00. Мари Боузкова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания, 15);
13:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Чжан Шуай (Китай, Q).

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене (2025)
Календарь турнира WTA-500 в Брисбене (2025)
Материалы по теме
Соболенко начинает защиту титула в Брисбене! Ещё сыграют Рыбакина и Александрова. LIVE!
Live
Соболенко начинает защиту титула в Брисбене! Ещё сыграют Рыбакина и Александрова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android