Касаткина: вышла на корт и чуть не расплакалась. Мне нужно выбираться из этой ямы сейчас

40-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Анастасии Потаповой в первом круге турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Их встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Потаповой.
«Честно говоря, я вышла на корт с такой радостью и эмоциями, что чуть не расплакалась, но смогла себя сдержать. Я очень хотела победить и почувствовать эту дополнительную энергию в конце матча, но, к сожалению, этого не произошло. У меня был трудный год, сейчас я в порядке, однако всё равно мне нужно выбираться из этой ямы прямо сейчас. Это никогда не бывает легко.
Очевидно, я чувствую себя лучше, чем в конце… не только в конце, почти весь прошлый сезон. Мне просто нужно сохранять этот настрой и играть неделя за неделей, выкладываясь по полной, и результат придёт», — приводит слова Касаткиной ESPN.
