Денис Шаповалов — Рафаэль Коллиньон, результат матча 6 января 2026, счет 0:2, 1-й круг ATP-250 в Брисбене

Денис Шаповалов проиграл 84-й ракетке мира в первом круге турнира в Брисбене
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории ATP-250 в австралийском Брисбене завершился матч первого круга между 23-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым (пятый посев), представляющим Канаду, и 84-м в мировом рейтинге бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Встреча закончилась победой спортсмена из Бельгии в двух сетах — 6:4, 6:2.

Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 04:10 МСК
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Рафаэль Коллиньон
84
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Коллиньон два раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил три эйса при трёх двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира ATP-250 в Брисбене Рафаэль Коллиньон встретится с победителем матча между 47-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии и 92-м в мировом рейтинге испанцем Пабло Карреньо-Буста.

Комментарии
