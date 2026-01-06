Денис Шаповалов проиграл 84-й ракетке мира в первом круге турнира в Брисбене

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории ATP-250 в австралийском Брисбене завершился матч первого круга между 23-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым (пятый посев), представляющим Канаду, и 84-м в мировом рейтинге бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Встреча закончилась победой спортсмена из Бельгии в двух сетах — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Коллиньон два раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. Шаповалов выполнил три эйса при трёх двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира ATP-250 в Брисбене Рафаэль Коллиньон встретится с победителем матча между 47-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии и 92-м в мировом рейтинге испанцем Пабло Карреньо-Буста.