Арина Соболенко разгромила Кристину Букшу и вышла в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 50-й в мировом рейтинге испанкой Кристиной Букшей. Встреча закончилась разгромной победой Соболенко в двух сетах — 6:0, 6:1.

Продолжительность матча составила 49 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Букша не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и не заработала за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Арина Соболенко встретится с победительницей матча между 23-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии (14-й посев) и 41-й в мировом рейтинге румынкой Сораной Кырстей.