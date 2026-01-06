Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Кристина Букша, результат матча 6 января 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-500 в Брисбене

Арина Соболенко разгромила Кристину Букшу и вышла в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 50-й в мировом рейтинге испанкой Кристиной Букшей. Встреча закончилась разгромной победой Соболенко в двух сетах — 6:0, 6:1.

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 05:55 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Кристина Букша
50
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Продолжительность матча составила 49 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Букша не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и не заработала за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Арина Соболенко встретится с победительницей матча между 23-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии (14-й посев) и 41-й в мировом рейтинге румынкой Сораной Кырстей.

Календарь WTA-500 в Брисбене
Турнирная сетка WTA-500 в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android