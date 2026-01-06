Диана Шнайдер победила Потапову из Австрии во втором круге «пятисотника» в Брисбене
В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (12-й посев) и 55-й в мировом рейтинге Анастасией Потаповой, выступающей под флагом Австрии. Встреча закончилась уверенной победой Шнайдер в двух сетах — 6:1, 6:3.
Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 05:45 МСК
21
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
55
Анастасия Потапова
А. Потапова
Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Шнайдер четыре раза подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Потапова выполнила четыре эйса при семи двойных ошибках и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных за матч.
В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Шнайдер сыграет с седьмой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз (пятый посев).
Комментарии
