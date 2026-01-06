Скидки
Теннис

Диана Шнайдер — Анастасия Потапова, результат матча 6 января 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-500 в Брисбене

Диана Шнайдер победила Потапову из Австрии во втором круге «пятисотника» в Брисбене
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (12-й посев) и 55-й в мировом рейтинге Анастасией Потаповой, выступающей под флагом Австрии. Встреча закончилась уверенной победой Шнайдер в двух сетах — 6:1, 6:3.

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Диана Шнайдер
21
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Анастасия Потапова
55
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Шнайдер четыре раза подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Потапова выполнила четыре эйса при семи двойных ошибках и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных за матч.

В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Шнайдер сыграет с седьмой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз (пятый посев).

