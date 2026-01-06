Хромачёва и Панова вышли в четвертьфинал парного турнира WTA-500 в Брисбене

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч первого круга (1/8 финала) в парном разряде между посеянными под четвёртым номером российскими теннисистками Ириной Хромачёвой и Александрой Пановой и чешско-датским дуэтом Линды Носковой и Клары Таусон. Встреча закончилась победой российской пары в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Хромачёва и Панова дважды подали навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовали 4 из 10 брейк-пойнтов. Носкова и Таусон выполнили два эйса при двух двойных ошибках и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене Ирина Хромачёва и Александра Панова сыграют с победителями матча между японо-венгерской парой Мию Като / Фанни Штолляр и украинками Людмилой и Надеждой Киченок.