Главная Теннис Новости

Хромачева / Панова — Носкова / Таусон, результат матча 6 января 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-500 в Брисбене

Хромачёва и Панова вышли в четвертьфинал парного турнира WTA-500 в Брисбене
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч первого круга (1/8 финала) в парном разряде между посеянными под четвёртым номером российскими теннисистками Ириной Хромачёвой и Александрой Пановой и чешско-датским дуэтом Линды Носковой и Клары Таусон. Встреча закончилась победой российской пары в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:1.

Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Александра Панова
Россия
Александра Панова
И. Хромачёва А. Панова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		1
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
Л. Носкова К. Таусон

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Хромачёва и Панова дважды подали навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовали 4 из 10 брейк-пойнтов. Носкова и Таусон выполнили два эйса при двух двойных ошибках и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене Ирина Хромачёва и Александра Панова сыграют с победителями матча между японо-венгерской парой Мию Като / Фанни Штолляр и украинками Людмилой и Надеждой Киченок.

Комментарии
