Магда Линетт — Винус Уильямс, результат матча 6 января 2026, счет 2:1, 1-й круг WTA-250 в Окленде

45-летняя Винус Уильямс проиграла Магде Линетт в первом круге турнира в Окленде
Комментарии

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-250 в новозеландском Окленде завершился матч первого круга между 45-летней бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс из США, занимающей текущее 582-е место, и 52-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши (пятый посев). Встреча закончилась победой Линетт в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:2.

Окленд (ж). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 04:50 МСК
Магда Линетт
52
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Винус Уильямс
582
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Линетт семь раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Уильямс выполнила семь эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

Во втором круге турнира WTA-250 в Окленде Магда Линетт встретится с победительницей матча между 101-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс и 81-й в мировом рейтинге итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

