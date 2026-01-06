45-летняя Винус Уильямс проиграла Магде Линетт в первом круге турнира в Окленде

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-250 в новозеландском Окленде завершился матч первого круга между 45-летней бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс из США, занимающей текущее 582-е место, и 52-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши (пятый посев). Встреча закончилась победой Линетт в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Линетт семь раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Уильямс выполнила семь эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из семи заработанных за матч.
Во втором круге турнира WTA-250 в Окленде Магда Линетт встретится с победительницей матча между 101-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс и 81-й в мировом рейтинге итальянкой Элизабеттой Коччаретто.
