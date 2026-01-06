Хромачёва и Панова сыграют с украинской парой в четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч первого круга (1/8 финала) в парном разряде между японо-венгерской парой Мию Като / Фанни Штолляр и украинками Людмилой и Надеждой Киченок. Встреча закончилась победой сестёр Киченок на чемпионском тай-брейке — 2:6, 6:2, 10:7.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Сёстры Киченок один раз подали навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовали два из трёх брейк-пойнтов. Като и Штолляр выполнили четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграли два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене Людмила и Надежда Киченок сыграют с российской парой Ирины Хромачёвой и Александры Пановой, посеянной под четвёртым номером.