Софья Кенин — Екатерина Александрова, результат матча 6 января 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-500 в Брисбене

Екатерина Александрова переиграла Софью Кенин и вышла в 3-й круг «пятисотника» в Брисбене
В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между 10-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (седьмой посев) и 28-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин. Встреча закончилась победой Александровой в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:3.

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 07:15 МСК
Софья Кенин
28
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Александрова девять раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Кенин выполнила три эйса при семи двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из трёх заработанных за матч.

В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Александрова сыграет с победительницей матча между 20-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии (11-й посев) и 78-й в мировом рейтинге Айлой Томлянович из Австралии.

Календарь WTA-500 в Брисбене
Турнирная сетка WTA-500 в Брисбене
