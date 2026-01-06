Екатерина Александрова переиграла Софью Кенин и вышла в 3-й круг «пятисотника» в Брисбене

В ночь с 5 на 6 января мск на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене завершился матч второго круга между 10-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (седьмой посев) и 28-й в мировом рейтинге американкой Софьей Кенин. Встреча закончилась победой Александровой в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Александрова девять раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Кенин выполнила три эйса при семи двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из трёх заработанных за матч.

В третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене Александрова сыграет с победительницей матча между 20-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии (11-й посев) и 78-й в мировом рейтинге Айлой Томлянович из Австралии.