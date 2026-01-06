Мпетчи Перрикар обыграл Томми Пола на старте турнира ATP-250 в Брисбене
67-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. На старте турнира он обыграл 20-ю ракетку мира американца Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 7:6.
Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 06:10 МСК
67
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 8
|
|6
|6 6
20
Томми Пол
Т. Пол
Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. Перрикар 24 раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Пол выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Также в соревновании принимает участие 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
