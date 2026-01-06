Скидки
Джованни Мпетчи Перрикар — Томми Пол, результат матча 6 января 2026, счет 2:1, 1-й круг ATP-250 в Брисбене

Мпетчи Перрикар обыграл Томми Пола на старте турнира ATP-250 в Брисбене
Комментарии

67-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. На старте турнира он обыграл 20-ю ракетку мира американца Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 7:6.

Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 06:10 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
67
Франция
67
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 7 8
6 2 		6 6 6
         
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. Перрикар 24 раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Пол выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Также в соревновании принимает участие 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

