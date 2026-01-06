Мпетчи Перрикар обыграл Томми Пола на старте турнира ATP-250 в Брисбене

67-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. На старте турнира он обыграл 20-ю ракетку мира американца Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 7:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. Перрикар 24 раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Пол выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Также в соревновании принимает участие 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев.