Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос — Александр Ковачевич, результат матча 6 января 2026, счет 0:2, 1-й круг ATP-250 в Брисбене

Ник Кирьос проиграл Ковачевичу в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос потерпел поражение в первом круге турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. На старте соревнований он проиграл 58-й ракетке мира американцу Александру Ковачевичу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 07:35 МСК
Ник Кирьос
670
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александр Ковачевич
58
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Ковачевич девять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два брейк-пойнта из двух. Кирьос выполнил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Также в соревновании принимает участие 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Материалы по теме
«Возвращение магии Медди». Теннисный мир оценил первую в сезоне-2026 победу Медведева
«Возвращение магии Медди». Теннисный мир оценил первую в сезоне-2026 победу Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android