Ник Кирьос проиграл Ковачевичу в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос потерпел поражение в первом круге турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. На старте соревнований он проиграл 58-й ракетке мира американцу Александру Ковачевичу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6.
Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 07:35 МСК
670
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
58
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Ковачевич девять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два брейк-пойнта из двух. Кирьос выполнил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Также в соревновании принимает участие 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
