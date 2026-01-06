Ник Кирьос проиграл Ковачевичу в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос потерпел поражение в первом круге турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. На старте соревнований он проиграл 58-й ракетке мира американцу Александру Ковачевичу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Ковачевич девять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два брейк-пойнта из двух. Кирьос выполнил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Также в соревновании принимает участие 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев.