Элина Свитолина — Варвара Грачёва, результат матча 6 января 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-250 в Окленде

Элина Свитолина без труда обыграла Варвару Грачёву на турнире WTA-250 в Окленде
13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). На старте соревнований она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Окленд (ж). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 08:10 МСК
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Варвара Грачёва
75
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Грачёвой три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Окленде проходит с 5 по 11 января. Действующая чемпионка соревнований — Клара Таусон из Дании.

