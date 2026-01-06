Элина Свитолина без труда обыграла Варвару Грачёву на турнире WTA-250 в Окленде
13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). На старте соревнований она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Окленд (ж). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 08:10 МСК
13
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
75
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Грачёвой три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Турнир в Окленде проходит с 5 по 11 января. Действующая чемпионка соревнований — Клара Таусон из Дании.
