Элина Свитолина без труда обыграла Варвару Грачёву на турнире WTA-250 в Окленде

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). На старте соревнований она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Грачёвой три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Окленде проходит с 5 по 11 января. Действующая чемпионка соревнований — Клара Таусон из Дании.