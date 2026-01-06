Мария Саккари обручилась с сыном действующего премьер-министра Греции

51-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари обручилась с Константиносом Мицотакисом — сыном действующего премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Пара вместе с 2020 года, а о помолвке стало известно 1 января 2026 года. Константиносу Мицотакису 26 лет. Он родился в Афинах, получил образование в США, служил в греческой армии и предпочитает держаться вдали от публичности, несмотря на известность семьи. При этом он активно поддерживает карьеру Марии и разделяет её любовь к теннису.

Ранее Саккари в матче группового этапа United Cup обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку из Японии со счётом 6:4, 6:2.