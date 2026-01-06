Стэн Вавринка заявил, что пока не получил уайлд-кард на Australian Open — 2026

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) рассказал, что пока не получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии — 2026.

«Честно говоря, я не знаю. Жду этого каждую неделю. Когда получаю хорошие новости, например, о уайлд-карде в Окленде, очень рад. Когда такого нет, это тоже хорошо. Буду готовиться к следующему турниру», — сказал Вавринка на пресс-конференции.

Напомним, Стэн Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Вавринка – экс-третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. Ранее теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.