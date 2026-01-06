Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка заявил, что пока не получил уайлд-кард на Australian Open — 2026

Стэн Вавринка заявил, что пока не получил уайлд-кард на Australian Open — 2026
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) рассказал, что пока не получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии — 2026.

«Честно говоря, я не знаю. Жду этого каждую неделю. Когда получаю хорошие новости, например, о уайлд-карде в Окленде, очень рад. Когда такого нет, это тоже хорошо. Буду готовиться к следующему турниру», — сказал Вавринка на пресс-конференции.

Напомним, Стэн Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Вавринка – экс-третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. Ранее теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

Материалы по теме
Вавринка уйдёт из тенниса в конце сезона-2026. У него последний шанс на карьерный «Шлем»
Вавринка уйдёт из тенниса в конце сезона-2026. У него последний шанс на карьерный «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android