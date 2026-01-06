Даниил Медведев лишь дважды проиграл на старте сезона за последние 10 лет

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл 8 из 10 первых матчей в сезонах за последние 10 лет. Он проиграл лишь дважды — в 2018-м Маринко Матошевичу и в 2022-м Уго Умберу.

Вчера, 5 января, в первом круге соревнований в Брисбене (Австралия) Медведев обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (54-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут. За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Даниил Медведев поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо.

В сезоне-2025 Даниил Медведев взял один титул, одержав победу на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал для теннисиста 21-м в карьере и первым — за два года и пять месяцев.