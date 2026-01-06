Жасмин Паолини одержала уверенную победу над Жанжан в рамках United Cup — 2026

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла представительницу Франции Леолию Жанжан в рамках United Cup — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу итальянки.

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время Паолини подала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Жанжан семь подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Также в группе с Италией и Францией выступает Швейцария.