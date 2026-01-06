Жасмин Паолини одержала уверенную победу над Жанжан в рамках United Cup — 2026
Поделиться
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла представительницу Франции Леолию Жанжан в рамках United Cup — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу итальянки.
United Cup. Группа C
06 января 2026, вторник. 08:55 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время Паолини подала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Жанжан семь подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Также в группе с Италией и Францией выступает Швейцария.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 января 2026
-
12:34
-
12:00
-
11:51
-
11:26
-
11:00
-
10:49
-
10:29
-
09:59
-
09:50
-
09:30
-
09:06
-
08:52
-
07:47
-
07:29
-
07:05
-
06:55
-
05:29
-
00:47
-
00:15
- 5 января 2026
-
23:38
-
23:33
-
22:35
-
22:17
-
22:09
-
21:20
-
21:08
-
20:58
-
20:40
-
20:37
-
20:19
-
19:21
-
18:48
-
17:49
-
17:36
-
16:44