Жасмин Паолини одержала уверенную победу над Жанжан в рамках United Cup — 2026

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла представительницу Франции Леолию Жанжан в рамках United Cup — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу итальянки.

United Cup. Группа C
06 января 2026, вторник. 08:55 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Леолия Жанжан
Франция
Леолия Жанжан
Л. Жанжан

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время Паолини подала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Жанжан семь подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Также в группе с Италией и Францией выступает Швейцария.

Календарь United Cup - 2026
Таблица United Cup - 2026
