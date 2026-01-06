Скидки
Теннис

Мирра Андреева/Екатерина Александрова — Анна Данилина/Александра Крун, результат матча 6 января 2026, счет 0:2, WTA-500 в Брисбене

Мирра Андреева в паре с Александровой завершили выступление на турнире WTA-500 в Брисбене
Комментарии

Дуэт двух россиянок, Екатерины Александровой и Мирры Андреевой, завершил выступление в парном разряде на турнире WTA-500, который проходит в австралийском Брисбене. В матче второго круга они проиграли Анне Данилиной (Казахстан) и Александре Крунич (Сербия). Встреча продлилась 51 минуту и завершилась со счётом 1:6, 3:6.

Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
06 января 2026, вторник. 10:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Е. Александрова М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич

Во время встречи Александрова/Андреева сделали два эйса, допустили семь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из одного. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Далее Мирра Андреева и Екатерина Александрова выступят в одиночном разряде соревнований в Брисбене.

Турнирная сетка Брисбен, парный разряд
