Мирра Андреева в паре с Александровой завершили выступление на турнире WTA-500 в Брисбене

Дуэт двух россиянок, Екатерины Александровой и Мирры Андреевой, завершил выступление в парном разряде на турнире WTA-500, который проходит в австралийском Брисбене. В матче второго круга они проиграли Анне Данилиной (Казахстан) и Александре Крунич (Сербия). Встреча продлилась 51 минуту и завершилась со счётом 1:6, 3:6.

Во время встречи Александрова/Андреева сделали два эйса, допустили семь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из одного. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Далее Мирра Андреева и Екатерина Александрова выступят в одиночном разряде соревнований в Брисбене.