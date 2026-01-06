Мирра Андреева в паре с Александровой завершили выступление на турнире WTA-500 в Брисбене
Дуэт двух россиянок, Екатерины Александровой и Мирры Андреевой, завершил выступление в парном разряде на турнире WTA-500, который проходит в австралийском Брисбене. В матче второго круга они проиграли Анне Данилиной (Казахстан) и Александре Крунич (Сербия). Встреча продлилась 51 минуту и завершилась со счётом 1:6, 3:6.
Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
06 января 2026, вторник. 10:30 МСК
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Е. Александрова М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Анна Данилина
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Во время встречи Александрова/Андреева сделали два эйса, допустили семь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из одного. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Далее Мирра Андреева и Екатерина Александрова выступят в одиночном разряде соревнований в Брисбене.
