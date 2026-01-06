Стали известны призовые на Australian Open — 2026, они выросли на 16%

Стали известны призовые за каждый круг предстоящего Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сумма указана в австралийских долларах.

Первый круг – $ 150,000 AUD;

Второй круг – $ 225,000;

Третий круг – $ 327,750;

Четвёртый круг – $ 480,000;

1/4 финала – $ 750,000;

1/2 финала – $ 1,250,000;

Финалист – $ 2,150,000;

Победитель – $ 4,150,000.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз, в финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко. В мужском разряде действующим чемпионом является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.