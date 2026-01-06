Стали известны призовые на Australian Open — 2026, они выросли на 16%
Стали известны призовые за каждый круг предстоящего Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сумма указана в австралийских долларах.
- Первый круг – $ 150,000 AUD;
- Второй круг – $ 225,000;
- Третий круг – $ 327,750;
- Четвёртый круг – $ 480,000;
- 1/4 финала – $ 750,000;
- 1/2 финала – $ 1,250,000;
- Финалист – $ 2,150,000;
- Победитель – $ 4,150,000.
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз, в финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко. В мужском разряде действующим чемпионом является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии