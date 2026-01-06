Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны призовые на Australian Open — 2026, они выросли на 16%

Стали известны призовые на Australian Open — 2026, они выросли на 16%
Комментарии

Стали известны призовые за каждый круг предстоящего Открытого чемпионата Австралии — 2026. Сумма указана в австралийских долларах.

  • Первый круг – $ 150,000 AUD;
  • Второй круг – $ 225,000;
  • Третий круг – $ 327,750;
  • Четвёртый круг – $ 480,000;
  • 1/4 финала – $ 750,000;
  • 1/2 финала – $ 1,250,000;
  • Финалист – $ 2,150,000;
  • Победитель – $ 4,150,000.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз, в финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко. В мужском разряде действующим чемпионом является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
«Возвращение магии Медди». Теннисный мир оценил первую в сезоне-2026 победу Медведева
«Возвращение магии Медди». Теннисный мир оценил первую в сезоне-2026 победу Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android