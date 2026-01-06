Соболенко — о «Битве полов»: всегда найдутся люди, которые тебя не любят

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о реакции болельщиков на выставочный матч с Ником Кирьосом. Кирьос победил со счётом 6:3, 6:3.

«Ребята, меня огорчает, что некоторые люди неправильно поняли всю идею этого мероприятия. Знаете, чувствую, что всегда найдутся люди, которые тебя не любят, не уважают, не поддерживают. Но есть так много людей, которые меня поддерживают и действительно меня подбадривают и вдохновляют, что я сосредоточена именно на этом.

Даже не думаю об этом матче. Это было весело. Был отличный вызов. Думаю, мы привлекли к теннису очень много внимания. Дело было не в том, чтобы что-то кому-то доказать. Речь шла о том, чтобы показать, что теннис может быть действительно очень популярным, а мы можем привлечь к выставочному матчу много внимания, чего обычно никогда не происходит.

Мы доказали, что именно в этом и заключалась вся суть, так что было весело. Нас поддерживало много людей, я просто сосредоточилась на этом. Просто играла в свой теннис. Сосредоточилась на своей игре, на том, над чем работала. Вот и всё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.