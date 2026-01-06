Скидки
Григор Димитров — Пабло Карреньо-Буста, результат матча 6 января 2026, счет 2:0, 1-й круг ATP-250 в Брисбене

Григор Димитров уверенно вышел во второй круг турнира ATP-250 в Брисбене
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира, 34-летний болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. На старте соревнований он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 11:35 МСК
Григор Димитров
47
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Пабло Карреньо-Буста
92
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Димитров семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Карреньо-Буста выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал единственный брейк-пойнт.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Также в соревновании принимает участие 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

