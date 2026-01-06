Григор Димитров уверенно вышел во второй круг турнира ATP-250 в Брисбене
Бывшая третья ракетка мира, 34-летний болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене. На старте соревнований он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Брисбен (м). 1-й круг
06 января 2026, вторник. 11:35 МСК
47
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
92
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Димитров семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Карреньо-Буста выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал единственный брейк-пойнт.
Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Также в соревновании принимает участие 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
