Де Минор обыграл Меншика и сравнял счёт в матче с Чехией на United Cup — 2026

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор одержал уверенную победу над представителем Чехии Якубом Меншиком (18-й номер рейтинга) в рамках матча группового этапа на командном турнире United Cup — 2026 в Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Таким образом, де Минор сравнял счёт в противостоянии Австралии с Чехией. Победитель определится в решающем матче смешанного парного разряда.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время де Минор выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Меншика три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.