Де Минор обыграл Меншика и сравнял счёт в матче с Чехией на United Cup — 2026
Поделиться
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор одержал уверенную победу над представителем Чехии Якубом Меншиком (18-й номер рейтинга) в рамках матча группового этапа на командном турнире United Cup — 2026 в Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.
United Cup. Группа D
06 января 2026, вторник. 11:20 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Якуб Меншик
Я. Меншик
Таким образом, де Минор сравнял счёт в противостоянии Австралии с Чехией. Победитель определится в решающем матче смешанного парного разряда.
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время де Минор выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Меншика три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 января 2026
-
13:31
-
13:08
-
12:58
-
12:53
-
12:34
-
12:00
-
11:51
-
11:26
-
11:00
-
10:49
-
10:29
-
09:59
-
09:50
-
09:30
-
09:06
-
08:52
-
07:47
-
07:29
-
07:05
-
06:55
-
05:29
-
00:47
-
00:15
- 5 января 2026
-
23:38
-
23:33
-
22:35
-
22:17
-
22:09
-
21:20
-
21:08
-
20:58
-
20:40
-
20:37
-
20:19
-
19:21