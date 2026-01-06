Скидки
Алекс де Минор — Якуб Меншик, результат матча 6 января 2026, счет 2:0, групповой этап United Cup 2026

Де Минор обыграл Меншика и сравнял счёт в матче с Чехией на United Cup — 2026
Комментарии

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор одержал уверенную победу над представителем Чехии Якубом Меншиком (18-й номер рейтинга) в рамках матча группового этапа на командном турнире United Cup — 2026 в Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

United Cup. Группа D
06 января 2026, вторник. 11:20 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Таким образом, де Минор сравнял счёт в противостоянии Австралии с Чехией. Победитель определится в решающем матче смешанного парного разряда.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время де Минор выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Меншика три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

