«Просто вау». Арина Соболенко оценила разгромную победу на старте сезона-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), которая стала для неё первой в сезоне-2026. Белоруска разгромила испанку Кристину Букшу со счётом 6:0, 6:1.

«Моя подача определённо работала очень хорошо. Я даже сделала несколько сёрв-энд-воллей, что просто вау, так что да, очень довольна своим уровнем. Рада вернуться. Мне всегда нравится играть перед вами всеми. И да, это было отличное выступление с моей стороны», — приводит слова Соболенко сайт WTA.