Главная Теннис Новости

«Просто вау». Арина Соболенко оценила разгромную победу на старте сезона-2026

«Просто вау». Арина Соболенко оценила разгромную победу на старте сезона-2026
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), которая стала для неё первой в сезоне-2026. Белоруска разгромила испанку Кристину Букшу со счётом 6:0, 6:1.

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 05:55 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Кристина Букша
50
Испания
Кристина Букша
К. Букша

«Моя подача определённо работала очень хорошо. Я даже сделала несколько сёрв-энд-воллей, что просто вау, так что да, очень довольна своим уровнем. Рада вернуться. Мне всегда нравится играть перед вами всеми. И да, это было отличное выступление с моей стороны», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Комментарии
