Только две теннисистки выиграли 10 матчей на турнире в Брисбене быстрее, чем Соболенко

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 10-ю победу на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Сегодня, 6 января, она разгромила испанку Кристину Букшу во втором круге (6:0, 6:1).
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Соболенко провела 11 матчей на турнире в Брисбене, её единственное поражение на данный момент датируется 2024 годом. Тогда в финале она потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. В 2025 году Арина выиграла соревнования в Брисбене, победив экс-россиянку Полину Кудерметову в финале.
Быстрее Соболенко 10 побед в Брисбене одерживали только её соотечественница Виктория Азаренко и американка Серена Уильямс. В 10 первых матчах они не потерпели поражений.
- 6 января 2026
-
14:27
-
14:12
-
14:01
-
13:31
-
13:08
-
12:58
-
12:53
-
12:34
-
12:00
-
11:51
-
11:26
-
11:00
-
10:49
-
10:29
-
09:59
-
09:50
-
09:30
-
09:06
-
08:52
-
07:47
-
07:29
-
07:05
-
06:55
-
05:29
-
00:47
-
00:15
- 5 января 2026
-
23:38
-
23:33
-
22:35
-
22:17
-
22:09
-
21:20
-
21:08
-
20:58
-
20:40