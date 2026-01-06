Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Только две теннисистки выиграли 10 матчей на турнире в Брисбене быстрее, чем Соболенко

Только две теннисистки выиграли 10 матчей на турнире в Брисбене быстрее, чем Соболенко
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 10-ю победу на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Сегодня, 6 января, она разгромила испанку Кристину Букшу во втором круге (6:0, 6:1).

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 05:55 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Кристина Букша
50
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Соболенко провела 11 матчей на турнире в Брисбене, её единственное поражение на данный момент датируется 2024 годом. Тогда в финале она потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. В 2025 году Арина выиграла соревнования в Брисбене, победив экс-россиянку Полину Кудерметову в финале.

Быстрее Соболенко 10 побед в Брисбене одерживали только её соотечественница Виктория Азаренко и американка Серена Уильямс. В 10 первых матчах они не потерпели поражений.

Материалы по теме
«Просто вау». Арина Соболенко оценила разгромную победу на старте сезона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android