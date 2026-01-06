Только две теннисистки выиграли 10 матчей на турнире в Брисбене быстрее, чем Соболенко

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 10-ю победу на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Сегодня, 6 января, она разгромила испанку Кристину Букшу во втором круге (6:0, 6:1).

Соболенко провела 11 матчей на турнире в Брисбене, её единственное поражение на данный момент датируется 2024 годом. Тогда в финале она потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. В 2025 году Арина выиграла соревнования в Брисбене, победив экс-россиянку Полину Кудерметову в финале.

Быстрее Соболенко 10 побед в Брисбене одерживали только её соотечественница Виктория Азаренко и американка Серена Уильямс. В 10 первых матчах они не потерпели поражений.