Каролина Мухова — Айла Томлянович, результат матча 6 января 2026, счет 2:1, 2-й круг WTA 500 Брисбен

Определилась соперница Екатерины Александровой по третьему кругу турнира в Брисбене
Комментарии

20-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в третий круг на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Во втором круге соревнований она обыграла австралийку Айлу Томлянович (78-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 11:30 МСК
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		1 6 5
         
Айла Томлянович
78
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Мухова выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Томлянович три эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Мухова поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Календарь турнира в Брисбене
