Определилась соперница Екатерины Александровой по третьему кругу турнира в Брисбене

20-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в третий круг на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Во втором круге соревнований она обыграла австралийку Айлу Томлянович (78-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Мухова выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Томлянович три эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Мухова поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой.