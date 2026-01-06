Определилась соперница Екатерины Александровой по третьему кругу турнира в Брисбене
20-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в третий круг на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Во втором круге соревнований она обыграла австралийку Айлу Томлянович (78-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).
Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 11:30 МСК
20
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|1
|6 5
78
Айла Томлянович
А. Томлянович
Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Мухова выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Томлянович три эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Мухова поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой.
