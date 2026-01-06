Елена Рыбакина с победы стартовала в сезоне-2026, победив Шуай на турнире в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала в сезоне-2026. Во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) она обыграла китаянку Чжан Шуай (79-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Рыбакина выполнила 16 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. На счету Шуай три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Брисбене Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания).