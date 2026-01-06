Скидки
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Чжан Шуай, результат матча 6 января 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA 500 Брисбен

Елена Рыбакина с победы стартовала в сезоне-2026, победив Шуай на турнире в Брисбене
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала в сезоне-2026. Во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) она обыграла китаянку Чжан Шуай (79-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 13:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Чжан Шуай
79
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Рыбакина выполнила 16 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. На счету Шуай три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Брисбене Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания).

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
