Елена Рыбакина с победы стартовала в сезоне-2026, победив Шуай на турнире в Брисбене
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала в сезоне-2026. Во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) она обыграла китаянку Чжан Шуай (79-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.
Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 13:10 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
79
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Рыбакина выполнила 16 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. На счету Шуай три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В третьем круге турнира в Брисбене Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания).
