Матч-центр:
Теннис Новости

«У меня большие цели». Елена Рыбакина — после первой победы в сезоне-2026

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила об амбициозных целях после успешного дебюта в 2026 году. Сегодня, 6 января, она во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 7:5.

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 13:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Чжан Шуай
79
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

«Надеюсь, что смогу повторить в этом сезоне всё, что делала в прошлом. Надеюсь, мне удастся пройти как можно дальше на каждом турнире «Большого шлема», может быть, даже выиграть один из них. Посмотрим. У меня большие цели», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

В 2025 году Елена Рыбакина стала победительницей Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии.

Комментарии
Новости. Теннис
