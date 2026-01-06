«У меня большие цели». Елена Рыбакина — после первой победы в сезоне-2026

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила об амбициозных целях после успешного дебюта в 2026 году. Сегодня, 6 января, она во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 7:5.

«Надеюсь, что смогу повторить в этом сезоне всё, что делала в прошлом. Надеюсь, мне удастся пройти как можно дальше на каждом турнире «Большого шлема», может быть, даже выиграть один из них. Посмотрим. У меня большие цели», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

В 2025 году Елена Рыбакина стала победительницей Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии.