Австралия обыграла Чехию в групповом этапе на турнире United Cup — 2026
Поделиться
Австралийские теннисисты Сторм Хантер и Алекс де Минор принесли победу Австралии в матче группового этапа турнира United Cup — 2026 со сборной Чехии. В смешанном парном разряде австралийцы обыграли дуэт Мириам Шкох/Далибор Срвчина со счётом 6:2, 6:3.
United Cup. Группа D
06 января 2026, вторник. 13:25 МСК
Сторм Хантер
Алекс де Минор
С. Хантер А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Мириам Шкох
Далибор Сврчина
М. Шкох Д. Сврчина
Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Хантер и де Минор не выполнили подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шкох и Срвчина ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-понйт из пяти.
На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 января 2026
-
15:12
-
15:04
-
14:27
-
14:12
-
14:01
-
13:31
-
13:08
-
12:58
-
12:53
-
12:34
-
12:00
-
11:51
-
11:26
-
11:00
-
10:49
-
10:29
-
09:59
-
09:50
-
09:30
-
09:06
-
08:52
-
07:47
-
07:29
-
07:05
-
06:55
-
05:29
-
00:47
-
00:15
- 5 января 2026
-
23:38
-
23:33
-
22:35
-
22:17
-
22:09
-
21:20
-
21:08