Австралия обыграла Чехию в групповом этапе на турнире United Cup — 2026

Австралийские теннисисты Сторм Хантер и Алекс де Минор принесли победу Австралии в матче группового этапа турнира United Cup — 2026 со сборной Чехии. В смешанном парном разряде австралийцы обыграли дуэт Мириам Шкох/Далибор Срвчина со счётом 6:2, 6:3.

United Cup. Группа D
06 января 2026, вторник. 13:25 МСК
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
С. Хантер А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Мириам Шкох
Чехия
Мириам Шкох
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
М. Шкох Д. Сврчина

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Хантер и де Минор не выполнили подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шкох и Срвчина ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-понйт из пяти.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп.

