Австралия обыграла Чехию в групповом этапе на турнире United Cup — 2026

Австралийские теннисисты Сторм Хантер и Алекс де Минор принесли победу Австралии в матче группового этапа турнира United Cup — 2026 со сборной Чехии. В смешанном парном разряде австралийцы обыграли дуэт Мириам Шкох/Далибор Срвчина со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Хантер и де Минор не выполнили подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шкох и Срвчина ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-понйт из пяти.

На United Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп.