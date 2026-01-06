Скидки
Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гонконге

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв успешно преодолели барьер второго круга на турнире категории ATP-250 в Гонконге. Во втором круге они одержали победу над представителями Чехии Петр Ноуза/Патрик Рикль со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 1:0 [11:9].

Гонконг — парный разряд. 1-й круг
06 января 2026, вторник. 14:55 МСК
Петр Ноуза
Чехия
Петр Ноуза
Патрик Рикль
Чехия
Патрик Рикль
П. Ноуза П. Рикль
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 0 9
6 5 		6 1 11
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Хачанов и Рублёв выполнили девять подач навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт при одном заработанном. На счету их соперников из Чехии два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Гонконге россияне поспорят с французами Тео Аррибаже/Альбано Оливетти.

