Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гонконге

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв успешно преодолели барьер второго круга на турнире категории ATP-250 в Гонконге. Во втором круге они одержали победу над представителями Чехии Петр Ноуза/Патрик Рикль со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 1:0 [11:9].

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Хачанов и Рублёв выполнили девять подач навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт при одном заработанном. На счету их соперников из Чехии два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Гонконге россияне поспорят с французами Тео Аррибаже/Альбано Оливетти.