Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гонконге
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв успешно преодолели барьер второго круга на турнире категории ATP-250 в Гонконге. Во втором круге они одержали победу над представителями Чехии Петр Ноуза/Патрик Рикль со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 1:0 [11:9].
Гонконг — парный разряд. 1-й круг
06 января 2026, вторник. 14:55 МСК
Петр Ноуза
Патрик Рикль
П. Ноуза П. Рикль
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|0 9
|
|6
|1 11
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Хачанов и Рублёв выполнили девять подач навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт при одном заработанном. На счету их соперников из Чехии два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
За выход в полуфинал турнира в Гонконге россияне поспорят с французами Тео Аррибаже/Альбано Оливетти.
