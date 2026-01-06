Паула Бадоса вышла в третий круг турнира в Брисбене, где сыграет с Еленой Рыбакиной

Испанская теннисистка 25-я ракетка мира Паула Бадоса в трёх сетах обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (46-й номер рейтинга) и вышла в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Счёт — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Матч длился 3 часа 3 минуты. За это время Бадоса выполнила восемь подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Боузковой три эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге турнира в Брисбене Паула Бадоса сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая ранее была сильнее китаянки Чжан Шуай.