Новак Джокович попросил Ямаля о совместной фотографии с его сыном

24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович на испанском языке попросил крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля сфотографироваться с его сыном Стефаном. Кадрами общения спортсменов поделился новостной ресурс Mozzart Sport в социальных сетях.
Джокович: Можешь сделать фотографию с моим сыном?
Ямаль: Да.
Джокович: Он тебя очень любит… Стефан, подойди… Это мой сын.
Ямаль: Рад познакомиться.
Ранее Джокович заявил, что покидает Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA). Это решение связано с сохраняющимися вопросами к прозрачности, управлению и тому, как были представлены голос и образ теннисиста в организации.