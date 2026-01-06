Новак Джокович попросил Ямаля о совместной фотографии с его сыном

24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович на испанском языке попросил крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля сфотографироваться с его сыном Стефаном. Кадрами общения спортсменов поделился новостной ресурс Mozzart Sport в социальных сетях.

Джокович: Можешь сделать фотографию с моим сыном?

Ямаль: Да.

Джокович: Он тебя очень любит… Стефан, подойди… Это мой сын.

Ямаль: Рад познакомиться.

Ранее Джокович заявил, что покидает Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA). Это решение связано с сохраняющимися вопросами к прозрачности, управлению и тому, как были представлены голос и образ теннисиста в организации.