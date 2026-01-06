Скидки
Турнир WTA-500 в Брисбене, 2026: результаты матчей 6 января

Екатерина Александрова
Сегодня, 6 января, прошёл третий игровой день турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене. Результаты на 6 января (время — московское):

Маккартни Кесслер (США) – Мэдисон Киз (США, 5) — 4:6, 3:6.
Диана Шнайдер (Россия, 12) – Анастасия Потапова (Австрия) — 6:1, 6:3.
Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Кристина Букша (Испания) — 6:0, 6:1.
Софья Кенин (США) – Екатерина Александрова (Россия, 7) — 6:7 (2:7), 3:6.
Каролина Мухова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия, WC) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).
Сорана Кырстя (Румыния) – Елена Остапенко (Латвия, 14) — 6:2, 7:6 (7:5).
Мари Боузкова (Чехия) – Паула Бадоса (Испания, 15) — 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Чжан Шуай (Китай, Q) — 6:3, 7:5.

