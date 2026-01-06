Андрей Рублёв предположил, сколько турниров за 2026 год выиграет Янник Синнер

Российский теннисист 16-я ракетка мира Андрей Рублёв сделал прогноз на количество успешных турниров для второй ракетки мира из Италии Янника Синнера. Он отметил, что будет странно, если итальянец завоюет всего один трофей.

— Синнер выиграет как минимум один турнир в этом году.

— Но это не смело! (That’s not bold though!)

— А что значит «bold»?

Я имею в виду, что если он выиграет всего один турнир — это будет очень странно. В норме их должно быть 10 или 12. Если только один — значит, это ненормально, значит, что-то идёт не так, — приводит слова Рублёва Tennis TV.

В прошлом сезоне Синнер завоевал шесть титулов, Рублёв — один.